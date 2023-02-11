Wildberries начал брать деньги за пакеты

Маркетплейс Wildberries сообщил своим клиентам неприятную новость. Компания заявила, что с 13 февраля пакеты в пунктах выдачи станут платными — сейчас их предоставляют бесплатно по просьбе покупателя. Один пакет обойдётся в сумму от 6 до 15 рублей — видимо, в зависимости от размера. Деньги за него спишут прямо с пластиковой карты, привязанной к личному кабинету.

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Уведомление о том, что за пакеты теперь придётся платить, Wildberries разослал клиентам 11 февраля, получил его и редактор «Секрета фирмы». В компании предлагают использовать пакеты не один раз.

«Так мы можем сократить использование пластика и сохраним нашу природу», — говорится в тексте.

Нововведение возмутило журналистку Ксению Собчак. Звезда, которая периодически публикует жалобы на Wildberries, задалась вопросом: «Что ещё придумают?».

Впрочем, платные пакеты вряд ли станут острой претензией к Wildberries (к слову, за пакеты от того же Ozon тоже приходится платить). Куда горячее тема платного возврата. Россиянам приходится платить по 75–100 рублей за то, чтобы сдать товар надлежащего качества — например, если одежда или обувь не подошли по размеру. Общественники возмутились этим — по их мнению, маркетплейс нарушает закон «О защите прав потребителей».