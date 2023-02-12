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19 минут назад

Минпромторг: российские производители смогут заменить Uniqlo

Майк Габриелян

Российские компании легко заменят японского производителя одежды Uniqlo, если он решит уйти из нашей страны. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

Минпромторг: российские производители смогут заменить Uniqlo
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Евтухов отметил, что российские компании ничем не хуже Uniqlo. Отечественные предприятия, производящие одежду, были неоднократно презентованы на различных международных выставках, где получали призы,

«Наши компании<…> способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю», - сказал Евтухов.

Он добавил, что освобождаемые японцами площади в торговых центрах пустовать не будут. Это доказывает практика последних месяцев. Места займут как отечественные производители, которым раньше было сложно конкурировать с глобальными игроками, так и компании из дружественных стран.

На этой неделе «Коммерсант» сообщил, что японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России. Издание ссылалось на неназванный источник на рынке торговой недвижимости.

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