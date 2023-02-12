Минпромторг: российские производители смогут заменить Uniqlo

Российские компании легко заменят японского производителя одежды Uniqlo, если он решит уйти из нашей страны. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

Евтухов отметил, что российские компании ничем не хуже Uniqlo. Отечественные предприятия, производящие одежду, были неоднократно презентованы на различных международных выставках, где получали призы,

«Наши компании<…> способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю», - сказал Евтухов.

Он добавил, что освобождаемые японцами площади в торговых центрах пустовать не будут. Это доказывает практика последних месяцев. Места займут как отечественные производители, которым раньше было сложно конкурировать с глобальными игроками, так и компании из дружественных стран.