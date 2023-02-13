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44 минуты назад

ФАС просят проверить рекламную сеть Xiaomi Ads

Sostav.ruиещё 3

Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе. В связи с этим могут попасть под блокировку её приложения и интернет-сервисы (рекламная сеть Xiaomi Ads), с помощью которых распространяется реклама. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров в ФАС.

Рекламу в смартфонах Xiaomi могут признать незаконной в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ассоциации, Xiaomi несанкционированно демонстрирует пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления, которые перенаправляют на фишинговые сайты. Она просит предупредить компанию о недопущении показа такой рекламы и заблокировать её рекламные сервисы в случае повторного нарушения.

В качестве примера приводится приложение «Очистка», которое анализирует файлы, скачанные пользователем, а затем демонстрирует рекламу, которая зачастую оказывается фейком. Кроме того, в Xiaomi Ads появляются объявления, маскирующиеся под системные уведомления, но ведущие на сторонний сайт.

В России запрещено распространение в интернете рекламы, которая содержит противоправную информацию. Однако эксперты называют маловероятной блокировку сервисов Xiaomi — при неблагоприятном развитии событий компания, скорее всего, получит штраф, который составляет — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. А вот рекламодателям, размещающим подобные фейки и мошеннические объявления, может грозить уголовное преследование, предупреждают они.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее из-за размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, призывы к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, был ограничен доступ к Google Ads.

Компании,Роскомнадзор,Google,
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