«Тинькофф банк» подал заявку на регистрацию нового логотипа

«Тинькофф банк» направил в Роспатент заявку на регистрацию нового логотипа, следует из документов, размещённых в открытом реестре на сайте ведомства. На это первым обратил внимание Telegram-канал «Вадио Дунаев». Sostav отправил запрос в пресс-службу группы «Тинькофф».

Фото: ТАСС ТАСС

Банк подал заявку в ведомство 10 февраля. Регистрируемая эмблема выглядит более упрощённо по сравнению с логотипом «Тинькофф банка». Цветовая гамма осталась прежней.

Роспатент

Согласно обширному списку товаров и услуг, под новым логотипом компания в том числе может заниматься арендой площадей для размещения рекламы, изучать рынок и общественное мнение, проводить маркетинговые исследования и консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе.

В основе текущего логотипа компании — дворянский родовой герб рода Тиньковых. В нижней части герба расположен скачущий единорог, в верхней — рука воина с мечом, появляющаяся из облака.

В начале декабря прошлого года Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка. В пресс-службе «Тинькофф Банка» в ответ на заявление его бывшего владельца сообщили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат только банку.

Согласно данным «Спарк», АО «Тинькофф банк» не владеет каким-либо товарным знаком с названием «Тинькофф». Организации принадлежат два товарных знака «ВК Вкармане». При этом банк является лицензиатом (то есть имеет право использовать товарные знаки до определённого времени) 10 товарных знаков. Среди них — текущий логотип-герб банка, Tinkoff, «Тинькофф», Tinkoff digital, «Тинькофф кредитные системы», «ТКС банк», TCS Bank. Владельцем всех товарных знаков выступают компании «Ларкпарк сервисиз инк» с Виргинских островов, «Трайдент траст компани» с Британских Виргинских островов (БВО) и «Трайдент чэмберз» (БВО). Аналогичная схема действует с товарными знаками «Тинькофф страхование».

Тиньков покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои акции в семейный траст весной 2020 года. В 2021 году он сообщил, что больше не планирует заниматься бизнесом.