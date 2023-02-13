Банк ВТБ запустил денежные переводы в юанях на счета российских банков, комиссия составит 1% от суммы перевода, но не менее 15 юаней. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту по выгодному курсу в мобильном приложении, интернет-банке "ВТБ онлайн" или через брокерский счет по биржевому курсу. Далее в разделе "Платежи" указать счет списания, ввести сумму и код российского банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки", - отмечается в сообщении.
Максимальная сумма операций в сутки в "ВТБ онлайн" составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц - совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении ВТБ, уточнили в банке. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 и не более 200 юаней.
"Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно", - прокомментировал начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов, его слова привела пресс-служба банка.