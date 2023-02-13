ВТБ запустил денежные переводы в юанях

"Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту по выгодному курсу в мобильном приложении, интернет-банке "ВТБ онлайн" или через брокерский счет по биржевому курсу. Далее в разделе "Платежи" указать счет списания, ввести сумму и код российского банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки", - отмечается в сообщении.