В России заявили о росте числа отечественных брендов

На фоне ухода зарубежных марок российский рынок захватывают отечественные бренды. Их количество увеличилось на 17–20%, заявил «Известиям» глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Он указал на то, что в стране ассортимент товаров почти восстановился. По словам собеседника, в настоящее время ввоз осуществляется из государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Глава ведомства подчеркнул, что импортеры ранее регистрировали сертификаты на товары в основном из Европы и США. Сейчас, как сообщил Скрыпник, свыше 30% таких документов регистрируют на продукцию из КНР.

Новые бренды заменили «старые» через пару месяцев после того, как Запад ввел санкции, отметил собеседник.

Ранее посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что швейцарские фирмы, которые покинули российский рынок, лишились до $4 млрд.

«Известия», ссылаясь на Институт развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), сообщали, что лишь меньшая часть иностранных брендов потребительского сектора ушла из России.

Согласно докладу Центра стратегических разработок (ЦСР), опубликованному в октябре прошлого года, иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявили об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд.