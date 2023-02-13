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32 минуты назад

Финский концерн EKE продаст свой последний актив в РФ

Лера Букина

Финский концерн EKE распрощается со своим последним проектом на территории РФ. Речь идет о недостроенном офисно-гостиничном комплексе San Gally Park, который располагается в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсант».

Финский концерн EKE продаст свой последний актив в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покупателем выступит группа RBI Эдуарда Тиктинского. Она, вероятно, переделает площади под апарт-комплекс, отмечает издание. По оценке Fizika Development, сделка между RBI и EKE составит 3–4 млрд рублей, а по оценке «IPG Россия» — 5–6 млрд рублей.

В Yard Group отмечают, что проект удалось реализовать на 30%, в этой связи дополнительные инвестиции в строительство будут составлять порядка 150 тыс. руб. за 1 кв. м. Специалисты считают, что это выгодная сделка из-за местоположения комплекса.

EKE Group начала строить комплекс в 2021 году. Предполагалось, что работа завершится в 2024 году. Однако геополитическая ситуация вынудила приостановить проект.

В прошлом году в Санкт-Петербурге продали 2,1 тыс. апартаментов, следует из данных NF Group. Данный показатель вдвое ниже уровня 2021 года. В фирме отметили, что спрос на несервисные апартаменты за это время увеличился на 16%, а на сервисные объекты этого формата сократился на 60%.

RBI функционирует на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области c 1993 года.

Компании,Эдуард Тиктинский,Коммерсант,
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