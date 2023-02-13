СМИ: россиян запретят принимать в советы директоров некоторых компаний ЕС

Евросоюз намерен ввести запрет на вхождение российских граждан в советы директоров фирм ЕС, которые связаны с критической инфраструктурой. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

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В публикации также говорится, что это касается и компаний, которые поставляют электричество и газ.

Ранее данное издание сообщило, что под новый – десятый – пакет ограничений ЕС, вероятно, подпадут четыре российских банка, включая Альфа-банк.

На наличие инструментов для ответа на 10-й пакет санкций ЕС указывал ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он не стал раскрывать все детали, однако подал сигнал о том, что меры будут приняты.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении включить в новый пакет санкций журналистов и военных. Рестрикции также затронут экспортные ограничения, отмечала она.