СМИ: россиян запретят принимать в советы директоров некоторых компаний ЕС

Евросоюз намерен ввести запрет на вхождение российских граждан в советы директоров фирм ЕС, которые связаны с критической инфраструктурой. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
В публикации также говорится, что это касается и компаний, которые поставляют электричество и газ.
Ранее данное издание сообщило, что под новый – десятый – пакет ограничений ЕС, вероятно, подпадут четыре российских банка, включая Альфа-банк.
На наличие инструментов для ответа на 10-й пакет санкций ЕС указывал ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он не стал раскрывать все детали, однако подал сигнал о том, что меры будут приняты.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении включить в новый пакет санкций журналистов и военных. Рестрикции также затронут экспортные ограничения, отмечала она.
Напомним, что девятый пакет санкций Евросоюза в отношении российской стороны был принят в конце прошлого года. Он предполагает новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ.