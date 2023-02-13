Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
42 минуты назад

СМИ: россиян запретят принимать в советы директоров некоторых компаний ЕС

Лера Букина

Евросоюз намерен ввести запрет на вхождение российских граждан в советы директоров фирм ЕС, которые связаны с критической инфраструктурой. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

СМИ: россиян запретят принимать в советы директоров некоторых компаний ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации также говорится, что это касается и компаний, которые поставляют электричество и газ.

Ранее данное издание сообщило, что под новый – десятый – пакет ограничений ЕС, вероятно, подпадут четыре российских банка, включая Альфа-банк.

На наличие инструментов для ответа на 10-й пакет санкций ЕС указывал ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он не стал раскрывать все детали, однако подал сигнал о том, что меры будут приняты.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении включить в новый пакет санкций журналистов и военных. Рестрикции также затронут экспортные ограничения, отмечала она.

Напомним, что девятый пакет санкций Евросоюза в отношении российской стороны был принят в конце прошлого года. Он предполагает новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ.

Компании,Александр Грушко,МИД России,Альфа-банк,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители