«Делимобиль» преобразуют в акционерное общество

Акционеры российского сервиса каршеринга "Делимобиль" преобразуют юридическое лицо компании в акционерное общество. Соответствующее решение было принято единственным акционером компании люксембургской Delimobil Holding S.A., говорится в материалах компании.

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"Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Руссия" в форме преобразования в Акционерное общество "Каршеринг Руссия", - сказано в сообщении.

Согласно материалам, генеральным директором АО "Каршеринг Руссия" переназначена Елена Бехтина, а также совет директоров компании останется прежним, куда вошли основатель проекта Винченцо Трани, сооснователь и владелец миноритарной доли Артур Меликян, а также руководитель управления внутреннего аудита компании Григорий Чораян.

Также уставный капитал "Каршеринг Руссия" при преобразовании будет увеличен с 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за счет собственных средств из добавочного капитала компании, а состоять он будет из 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка.