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31 минуту назад

"Делимобиль" преобразуют в акционерное общество

ТАСС

Акционеры российского сервиса каршеринга "Делимобиль" преобразуют юридическое лицо компании в акционерное общество. Соответствующее решение было принято единственным акционером компании люксембургской Delimobil Holding S.A., говорится в материалах компании.

«Делимобиль» преобразуют в акционерное общество
Фото: ТАССТАСС

"Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Руссия" в форме преобразования в Акционерное общество "Каршеринг Руссия", - сказано в сообщении.

Согласно материалам, генеральным директором АО "Каршеринг Руссия" переназначена Елена Бехтина, а также совет директоров компании останется прежним, куда вошли основатель проекта Винченцо Трани, сооснователь и владелец миноритарной доли Артур Меликян, а также руководитель управления внутреннего аудита компании Григорий Чораян.

Также уставный капитал "Каршеринг Руссия" при преобразовании будет увеличен с 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за счет собственных средств из добавочного капитала компании, а состоять он будет из 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка.

"Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России превышает 15 тыс. автомобилей.

Компании,Григорий Чораян,
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