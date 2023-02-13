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29 минут назад

В России резко подорожали духи

Lenta.ruиещё 1

Цена парфюмерной продукции в России в январе выросла на 17 процентов в годовом выражении, в среднем она подорожала до 1822 рубля. Об этом рассказали «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным организации, выступающей оператором системы маркировки «Чистый знак», которая внедрена для противодействия незаконному обороту товаров, самой популярной страной-производителем импортных духов стала Франция, на которую пришлось 36,5 процента оборота иностранных парфюмов в России.

Следом идет Испания с долей 16 процентов, а на третьем месте расположилась Турция с 13,2 процента. В целом на импортную продукцию приходится 43,6 процента оборота на парфюмерном рынке.

По данным на 1 февраля, российская розница запасла 140 миллионов флаконов, что на 13,4 процента больше, чем на эту же дату годом ранее.

«Во многом это обусловлено успешной перенастройкой логистических цепочек. Другая возможная причина увеличения стоков — снижение потребительского спроса в преддверии новогодних праздников», — заявил руководитель товарной группы «Духи» ЦРПТ КириКирилл Волков, чьи слова приводит ТАСС.

В декабре прошлого года было продано на 17 процентов меньше духов, чем в декабре 2021 года. Поэтому часть парфюмерии осталась невостребованной, и отрасль рассчитывает реализовать данные объемы перед грядущими праздниками.

Продажи косметики российского производства испытали бурный рост в прошлом году. Например, с января по май они выросли в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Наиболее востребованной оказалась продукция таких брендов, как Librederm, Divage, Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», «Я самая», OLLIN Professional и «Невская косметика».

Компании,Кирилл Волков,
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