Названа доля покинувших российские ТЦ брендов

В прошлом году четверть марок, заявивших о смене статуса, освободили площади в торговых центрах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Commonwealth Partnership (CMWP).

Среди таких брендов - IKEA, Jysk, Decathlon, бренды группы H&M и часть Inditex Group. По словам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Татьяны Дивиной, опасения массового ухода международных компаний не оправдались. Она указала на то, что многие смогли найти возможность «тем или иным способом остаться». Собеседница уточнила, что эти фирмы прибегли к переуступке прав собственности новым владельцам.

Дивина подчеркнула, что это стало сдерживающим фактором для увеличения свободных торговых помещений.

Найти новых собственников для своего бизнеса смогла треть (32%) компаний, которые представлены в российских ТЦ.