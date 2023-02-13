Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
22 минуты назад

Названа доля покинувших российские ТЦ брендов

Лера Букина

В прошлом году четверть марок, заявивших о смене статуса, освободили площади в торговых центрах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Commonwealth Partnership (CMWP).

Названа доля покинувших российские ТЦ брендов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди таких брендов - IKEA, Jysk, Decathlon, бренды группы H&M и часть Inditex Group. По словам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Татьяны Дивиной, опасения массового ухода международных компаний не оправдались. Она указала на то, что многие смогли найти возможность «тем или иным способом остаться». Собеседница уточнила, что эти фирмы прибегли к переуступке прав собственности новым владельцам.

Дивина подчеркнула, что это стало сдерживающим фактором для увеличения свободных торговых помещений.

Найти новых собственников для своего бизнеса смогла треть (32%) компаний, которые представлены в российских ТЦ.

Ранее глава Росаккредитации Назарий Скрыпник заявил «Известиям», что на фоне ухода зарубежных марок российский рынок захватывают отечественные бренды. Их количество увеличилось на 17–20%, отметил собеседник издания. Он указал на то, что в стране ассортимент товаров почти восстановился.

Компании,Росаккредитация,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители