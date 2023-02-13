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1 час назад

Adidas потеряет 1,3 миллиарда долларов из-за прекращения работы с Канье Уэстом

Lenta.ru

Немецкий ретейлер Adidas потеряет сотни миллионов долларов из-за разрыва контракта с американским рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Adidas потеряет $1,3 млрд из-за прекращения работы с Канье Уэстом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что спортивный бренд прекратил сотрудничество с музыкантом после ряда его антисемитских высказываний 25 октября 2022 года. В частности, певец опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, где обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Выяснилось, что Adidas обвиняет экс-партнера в своих финансовых убытках, которые на данный момент оцениваются примерно в 1,3 миллиарда долларов (95,7 миллиарда рублей). По словам исполнительного директора марки Бьорна Гулдена, заявления Уэста негативно сказались на продаже оставшихся запасов продукции Yeezy, которые принадлежат ретейлеру.

Гулден также уточнил, что Adidas остановит производство продуктов под брендом Yeezy и прервет выдачу платежей Уэсту, которые он должен получать в случае реализации предметов гардероба упомянутой марки. «В настоящее время мы работаем не так, как должны», — заявил в заключение Гулден и добавил, что 2023 год станет переходным для производителя.

В октябре журналисты Forbes подсчитали, что Канье Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с Adidas. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов (110 миллиардов рублей).

Компании,Канье Уэст,
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