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1 час назад

Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан

Илья Родин

Власти США оштрафовали кондитерскую компанию Mars Wrigley, производителя Snickers и M&M's, на $14,5 тыс. Поводом для наложения взыскания стало то, что два работника фирмы упали в чан с шоколадом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что инцидент произошел в июне 2022 года. Сотрудники фабрики, расположенной в Пенсильвании, упали во время выполнения работ в частично заполненный чан с шоколадом.

Специалисты экстренных служб, с тем, чтобы спасти работников, были вынуждены проделать в дне резервуара большое отверстие.

По данным агентства, искупавшиеся в шоколаде работники были госпитализированы в местную больницу. Сотрудники медицинского учреждения в результате обследования не нашли у них травм или иных повреждений.

Компании,
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