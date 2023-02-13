Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан

Власти США оштрафовали кондитерскую компанию Mars Wrigley, производителя Snickers и M&M's, на $14,5 тыс. Поводом для наложения взыскания стало то, что два работника фирмы упали в чан с шоколадом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел в июне 2022 года. Сотрудники фабрики, расположенной в Пенсильвании, упали во время выполнения работ в частично заполненный чан с шоколадом.

Специалисты экстренных служб, с тем, чтобы спасти работников, были вынуждены проделать в дне резервуара большое отверстие.