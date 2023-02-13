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16 минут назад

Украина впервые импортировала дизельное топливо из США

Елена Прошина

Украине впервые в истории страны импортировала из США дизельное топливо. Об этом сообщает Enkorr.

Украина впервые импортировала дизельное топливо из США
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, импорт осуществляла компания «Укрпалетсистем», а производителем является Marathon Petroleum Company.

«Танкер с максимальной загрузкой 100 тысяч тонн прибыл в порт Гамбурга. Оттуда дизель меньшими объемами в 30 тысяч тонн был направлен в Польшу. Первая партия уже поступила на Украину», — говорится в сообщении.

При этом сумма сделки не раскрывается. В будущем в «Укрпалетсистем» намерены увеличить размеры поставок американского дизельного топлива за счет «логистического удобства работы с партиями и выгодного ценообразования».

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