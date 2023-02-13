Украина впервые импортировала дизельное топливо из США

«Танкер с максимальной загрузкой 100 тысяч тонн прибыл в порт Гамбурга. Оттуда дизель меньшими объемами в 30 тысяч тонн был направлен в Польшу. Первая партия уже поступила на Украину», — говорится в сообщении.