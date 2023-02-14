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34 минуты назад

Общепит хочет заняться онлайн-продажей вина

Sostav.ruиещё 1

Рестораторы просят власти снять с них запрет на дистанционную торговлю алкоголем. Они аргументируют свою просьбу увеличением каналов продаж локальной продукции, а также хотели бы нарастить свою выручку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко.

Рестораторы захотели заняться онлайн-продажей вина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ФРиО просит подключить рестораторов к онлайн-продажам алкоголя до начала запланированного на осень эксперимента по дистанционной продаже спиртного через «Почту России». Ассоциация заявляет о необходимости уделить внимание ресторанному рынку, поскольку «скорейшее принятие данного документа окажет поддержку отрасли, позволит существенно расширить и увеличить каналы продаж российского вина в сегменте общепита и позволит сохранить рабочие места».

Участники рынка подтверждают спрос на доставку алкоголя из заведений общепита, однако предупреждают, что ресторанам в этом сегменте будет сложно конкурировать с ритейлом, где цены заметно ниже. Кроме того, включение рестораторов в онлайн-продажи алкоголя вынудит их получать для этого отдельные лицензии. Ещё одной сложностью станет проверка возраста покупателя.

Основатель Management Factory Евгения Махнева считает, что предложение о доставке алкоголя будет актуально для людей, живущих в районах, где нет алкомаркетов, или в коттеджных поселках. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев называет идею конкурентоспособной только в случае, если рестораторы смогли бы договориться об эксклюзивных поставках с производителями вина.

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