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9 минут назад

"Газпром": транзит российского газа через Украину вырос на 14,6%

Газета.Ruиещё 8

Российский энергетический холдинг «Газпром» получил подтверждение от украинской стороны на прокачку 35,3 млн кубометров газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Таким образом объемы прокачки топлива 15 февраля выросли на 14,6% по сравнению с показателями за предыдущий день, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление представителя монополиста.

"Газпром" увеличил транзит российского газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом заявка на транзит топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. Во вторник, 14 февраля, объем прокачки газа через «Суджу» составил 30,8 млн кубометров, уточнил представитель «Газпрома».

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 35,3 млн кубов на 15 февраля», — заключил он.

12 февраля российский энергохолдинг «Газпром» подавал газ для Европы через Украину в объеме 30,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа». При этом ближе к середине текущего месяца поставки топлива оказались на 29% ниже уровня начала 2023 года.

Компании,Газпром,ЕС,
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