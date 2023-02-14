ВТБ намерен начать выкуп у клиентов золотых слитков

ВТБ планирует запустить обратный выкуп проданных физическим лицам своих золотых слитков, находящихся на хранении в банке. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Как следует из презентации банкира, запустить услугу планируется во втором квартале этого года.
"Продажа физического золота нашим клиентам достигла рекордных 34 тонн. В прошлом году ВТБ стал лидером этого рынка, реализовав золотых слитков значительно больше, чем другие банки. Спрос на золото продолжится, и одним из драйверов роста станет запуск обратного выкупа золота. Сервис существенно сэкономит клиентам время, средства и усилия по реализации золота и делает его еще более удобным инвестиционным инструментом. По нашей оценке, это будет одним из основных трендов 2023 года на рынке", - указал Печатников.
По его словам, выкупу подлежат только те слитки, которые клиенты оставили на хранении в банке. Обратный выкуп золота будет проходить по котировкам ВТБ на дату сделки за рубли, добавил банкир.
По итогам 2022 года портфель физического золота состоятельных клиентов ВТБ составил 50 млрд рублей. Во втором полугодии он вырос более чем в полтора раза. В текущем году, с учетом обратного выкупа, портфель будет расти не такими быстрыми темпами и к концу 2023 года достигнет 55 млрд рублей, прогнозирует Печатников.