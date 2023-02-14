ВТБ намерен начать выкуп у клиентов золотых слитков

"Продажа физического золота нашим клиентам достигла рекордных 34 тонн. В прошлом году ВТБ стал лидером этого рынка, реализовав золотых слитков значительно больше, чем другие банки. Спрос на золото продолжится, и одним из драйверов роста станет запуск обратного выкупа золота. Сервис существенно сэкономит клиентам время, средства и усилия по реализации золота и делает его еще более удобным инвестиционным инструментом. По нашей оценке, это будет одним из основных трендов 2023 года на рынке", - указал Печатников.