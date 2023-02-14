В России задумали упростить отчетность для малого бизнеса

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) выступило с инициативой сделать процедуру статистической отчетности для представителей малого бизнеса более простой. Об этом сообщает РБК.

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Благодаря данному шагу экономические издержки предпринимателей сократятся. Речь идет также о временных и денежных затратах. В стране уже разработан соответствующий законопроект.

Новая мера предполагает необходимость отчитываться по исчерпывающему перечню показателей. Предприниматели будут сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись.

Бизнесу удастся сэкономить время. Одобрили предложение различные отраслевые объединения, включая Торгово-промышленную палату, «Опору России», «Деловую Россию» и общественный совет при Росстате.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ (МЭР) Алексей Херсонцев заявил, что за прошлый год в стране удовлетворили свыше 30% жалоб и 80% различных ходатайств от предпринимателей в связи с проверками их бизнеса.