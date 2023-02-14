Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

"Траст" не исключает продажу банка "Точка" в 2023 году

ТАССиещё 1

Банк непрофильных активов "Траст" не исключает продажу банка "Точка" уже в 2023 году, есть около пяти потенциальных инвесторов, сообщил председатель правления "Траста" Александр Соколов на пресс-конференции.

«Траст» не исключает продажу банка «Точка» в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

"По моим ощущениям, мы из банка "Точка" можем выйти раньше, чем из "Балтийского лизинга". Мы уже находимся в диалоге с достаточным количеством участников, порядка пяти потенциальных интересантов. Я не исключаю, что в этом году может быть сделка. С "Балтийским лизингом" тоже есть интересанты, чуть меньше, чем с "Точкой", - сказал Соколов.

В июне 2022 года стало известно, что "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций банка для предпринимателей "Точка". Также "Траст" получил еще один актив "Открытия" - компанию "Балтийский лизинг", сумма сделки составила 18 млрд рублей.

Компании,Александр Соколов,Балтийский лизинг,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители