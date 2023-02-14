«Траст» не исключает продажу банка «Точка» в 2023 году

"По моим ощущениям, мы из банка "Точка" можем выйти раньше, чем из "Балтийского лизинга". Мы уже находимся в диалоге с достаточным количеством участников, порядка пяти потенциальных интересантов. Я не исключаю, что в этом году может быть сделка. С "Балтийским лизингом" тоже есть интересанты, чуть меньше, чем с "Точкой", - сказал Соколов.