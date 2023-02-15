«Яндекс» вышел на прибыль

Российский IT-гигант «Яндекс» опубликовал отчетность за четвертый квартал прошлого года и в целом за 2022 год. Из нее следует, что выручка компании по US GAAP в четвертом квартале 2022 года выросла на 49% и достигла 164,8 млрд руб. Общая выручка по итогам 2022 года составила 521,7 млрд руб., что на 46% больше показателя за 2021 год. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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В сообщении отмечается, что «Яндекс» вновь стала прибыльным. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года достигла 47,6 млрд руб., тогда как по результатам 2021 года IT-гигант получил убыток в 14,6 млрд руб.

В пресс-релизе «Яндекса» отмечается, что за прошлый год компания смогла повысить операционную эффективность. Маржинальность по скорректированной EBITDA оказалась на уровне 12,3%, а скорректированная чистая прибыль — 10,8 млрд руб.

Благодаря росту финансовых показателей «Яндекс» направил в 2022 году 18,5 млрд руб. на дополнительные выплаты сотрудникам, включая компенсацию за потерю опционов за год и единовременную выплату в марте прошлого года.