Банк «Траст» отчитался о сборах за 4 года

В 2022 году банк непрофильных активов «Траст» перевыполнил план по сборам, несмотря на неопределенность на рынке капитала и волатильность экономики, заявил президент-председатель правления банка Александр Соколов.

Фото: Банк «Траст» Банк «Траст»

В банке уточнили, что сборы «Траста» за 2019–2022 годы составили 421 млрд рублей. Из них за 2022 год «Траст» собрал 113 млрд рублей, выполнив план на 161%. Таким образом, сборы «Траста» в 1,8 раза превысили справедливую стоимость активов в 233 млрд рублей, переданных ему на баланс в 2018 году.

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При этом отмечается, что порядка 90% сборов в последние четыре года банку обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация обязательств и управление активами, а также продажа недвижимости. А на долю судебного взыскания пришлось 10% от общего объема сборов.

«В 2022 году мы вышли из большинства крупных активов под управлением — это «Интеко», «РОСТАГРО», «Здоровая ферма» и другие. Общая стоимость сделок M&A за прошлый год составила 76,4 млрд рублей. Эти успехи подтверждают эффективность выбранной бизнес-стратегии банка и работы команды. Что касается нашей стратегической цели — собрать 482 млрд рублей, — фактически мы обеспечили ее выполнение реальными сборами и справедливой стоимостью активов на 107%», — подчеркнул Соколов.

Также в банке рассказали, что за четыре года «Траст» провел сделок M&A порядка 100 млрд рублей. Таким образом, «Траст» стал одним из лидеров прошлого года по коммерческим сделкам слияния и поглощения.

Александр Соколов заявил, что за это время банк увеличил стоимость реализованных компаний под управлением практически в пять раз — с 19 млрд рублей (справедливая стоимость на 01.01.2019) до 94 млрд рублей, полученных от продажи этих активов.

«Так, стоимость «Интеко» с отрицательной выросла до 38 млрд рублей, а «РОСТАГРО» продали в четыре раза дороже первоначальной стоимости. Большую роль в успешной перезагрузке предприятий сыграл менеджмент и сотрудники дочерних организаций», — сказал он.