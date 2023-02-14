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53 минуты назад

Доходы нефтегазовых компаний подскочили на триллионы долларов

Lenta.ruиещё 1

Суммарная прибыль нефтегазовых компаний по всему миру по итогам 2022 года подскочила до 4 триллионов долларов со среднего значения в 1,5 триллиона, наблюдавшегося в последние годы. Об этом, выступая на конференции в Осло, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Reuters.

Доходы нефтегазовых компаний подскочили на триллионы долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бироль подчеркнул, что, несмотря на увеличение прибыли в нефтегазовой отрасли, страны должны снижать свою зависимость от углеводородов.

«Вы больше не можете управлять страной, экономика которой на 90 процентов зависит от доходов от нефти и газа, потому что спрос на них все равно упадет», — добавил он.

По его мнению, особенно остро вопрос диверсификации экономики стоит для стран Ближнего Востока, получающих основные доходы от продажи нефти.

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«На мой взгляд, саммит по климату COP28 может стать отличной возможностью, чтобы изменить судьбу стран Ближнего Востока», — сказал Бироль.

По подсчетам газеты «Коммерсантъ», суммарная чистая прибыль «большой нефтяной пятерки», куда входят ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, в 2022 году составила 195 миллиардов долларов. В своих отчетностях западные компании объяснили резкий рост показателей взлетом цен на энергоносители из-за геополитической нестабильности.

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