Доходы нефтегазовых компаний подскочили на триллионы долларов

Суммарная прибыль нефтегазовых компаний по всему миру по итогам 2022 года подскочила до 4 триллионов долларов со среднего значения в 1,5 триллиона, наблюдавшегося в последние годы. Об этом, выступая на конференции в Осло, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Reuters.

Бироль подчеркнул, что, несмотря на увеличение прибыли в нефтегазовой отрасли, страны должны снижать свою зависимость от углеводородов.

«Вы больше не можете управлять страной, экономика которой на 90 процентов зависит от доходов от нефти и газа, потому что спрос на них все равно упадет», — добавил он.

По его мнению, особенно остро вопрос диверсификации экономики стоит для стран Ближнего Востока, получающих основные доходы от продажи нефти.

«На мой взгляд, саммит по климату COP28 может стать отличной возможностью, чтобы изменить судьбу стран Ближнего Востока», — сказал Бироль.