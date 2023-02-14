Сеть магазинов Mothercare в РФ сменила название

Сеть магазинов, работавшая под ушедшим из России брендом Mothercare, сменил название на Motherbear. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, магазин Motherbear уже открылся в торговом центре в Москве. Сотрудники магазина подтвердили ТАСС, что это стало новым названием сети. Они также отметили, что все точки, которых более 70 в РФ, открыты. Закрытыми остаются только нерентабельные магазины, которых единицы. Под новым названием также заработал сайт сети.
Напомним, что бизнес ушедшей из РФ Mothercare выкупил «МФК Джамилько». После вступления в права владения компания подала заявки на регистрацию новых товарных знаков, среди которых значились названия Motherbear, Kidstudio, Wonderkid, Wearkids.