Сеть магазинов Mothercare в РФ сменила название

По данным агентства, магазин Motherbear уже открылся в торговом центре в Москве. Сотрудники магазина подтвердили ТАСС, что это стало новым названием сети. Они также отметили, что все точки, которых более 70 в РФ, открыты. Закрытыми остаются только нерентабельные магазины, которых единицы. Под новым названием также заработал сайт сети.