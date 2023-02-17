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1 час назад

Bloomberg: Twitter закрыл два офиса в Индии из-за финансовых проблем

ТАССиещё 1

Twitter закрыла два из трех своих офисов в Индии и попросила сотрудников работать из дома, чтобы сократить расходы. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Twitter закрыл два офиса в Индии из-за финансовых проблем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, корпорация закрыла свои офисы в политическом центре Индии Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи. Сотрудники Twitter, в основном инженеры, продолжают работать только в Бангалоре. Как отмечает агентство, подобное решение свидетельствует о стремлении владельца Twitter Илона Маска сократить расходы на фоне многочисленных финансовых трудностей, так как некоторые компании приостановили рекламные контракты с соцсетью.

Ранее компания сократила более 90% сотрудников своих представительств в Индии, всего в офисах компании до увольнений работало порядка 200 человек.

Маск ранее сравнил компанию с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

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