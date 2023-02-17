Twitter закрыл два офиса в Индии из-за финансовых проблем

Twitter закрыла два из трех своих офисов в Индии и попросила сотрудников работать из дома, чтобы сократить расходы. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, корпорация закрыла свои офисы в политическом центре Индии Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи. Сотрудники Twitter, в основном инженеры, продолжают работать только в Бангалоре. Как отмечает агентство, подобное решение свидетельствует о стремлении владельца Twitter Илона Маска сократить расходы на фоне многочисленных финансовых трудностей, так как некоторые компании приостановили рекламные контракты с соцсетью.

Ранее компания сократила более 90% сотрудников своих представительств в Индии, всего в офисах компании до увольнений работало порядка 200 человек.

Маск ранее сравнил компанию с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.