Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
15 минут назад

Ozon нашел способ сократить сроки доставки заказов в Россию

Лера Букина

Онлайн-ретейлер Ozon объявил об открытии в Казахстане первого склада. Благодаря этому шагу сроки доставки заказов в Россию уменьшатся в 1,5 раза, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Ozon нашел способ сократить сроки доставки заказов в Россию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что это первый фулфилмент-центр маркетплейса в республике. Суммарная площадь объекта - 10 тыс. кв. м. Там можно будет обрабатывать не менее 24 тыс. заказов в сутки.

Операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что открытие данного объекта станет драйвером увеличения числа местных продавцов на площадке. Он указал на активный прирост продавцов из Казахстана. Так, по словам Сапона, их численность возросла в 4,5 раза. За счет открытия фулфилмент-центра число повысится еще в 5 раз за год, отметил он.

Сейчас в логистическую инфраструктуру Ozon в Казахстане входят два сортировочных центра в Алма-Ате и Астане, а также около пятидесяти брендированных пунктов выдачи заказов.

В России нашли способ вернуть ушедшие алкогольные бренды

О запуске курьерской доставки в Алма-Ате, Астане и Караганде стало известно в текущем месяце.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Ozon арендовал у девелопера «Адва» 100 тысяч квадратных метров в логопарке «Обухово» на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья, который пока еще строится. Ожидается, что данный комплекс введут в эксплуатацию во второй половине 2023 года.

Компании,Алексей Сапон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители