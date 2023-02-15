Ozon нашел способ сократить сроки доставки заказов в Россию

Онлайн-ретейлер Ozon объявил об открытии в Казахстане первого склада. Благодаря этому шагу сроки доставки заказов в Россию уменьшатся в 1,5 раза, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что это первый фулфилмент-центр маркетплейса в республике. Суммарная площадь объекта - 10 тыс. кв. м. Там можно будет обрабатывать не менее 24 тыс. заказов в сутки.

Операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что открытие данного объекта станет драйвером увеличения числа местных продавцов на площадке. Он указал на активный прирост продавцов из Казахстана. Так, по словам Сапона, их численность возросла в 4,5 раза. За счет открытия фулфилмент-центра число повысится еще в 5 раз за год, отметил он.

Сейчас в логистическую инфраструктуру Ozon в Казахстане входят два сортировочных центра в Алма-Ате и Астане, а также около пятидесяти брендированных пунктов выдачи заказов.

О запуске курьерской доставки в Алма-Ате, Астане и Караганде стало известно в текущем месяце.