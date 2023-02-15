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1 час назад

Viatris приостановила поставки "Виагры" в Россию

ТАССиещё 11

Американская фармацевтическая компания Viatris проинформировала о приостановке поставок в Россию препарата "Виагра" в форме таблеток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Поставки “Виагры” в Россию приостановлены
Фото: ТАССТАСС

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году Viatris проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме "таблетки", - отметили в Минпромторге.

Для обеспечения локального производства в рамках госпрограммы РФ "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с МНН силденафил в форме таблеток, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.

В настоящее время в России обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил с различных стадий, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 из 36 компаний). По данным госреестра лекарственных средств, у 36 компаний в РФ зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. Объем производства данных препаратов по итогам I-III кварталов 2022 года увеличился более чем на 11% в натуральном выражении. Фиксируется и увеличение объема продаж в указанном периоде более чем на 15%, добавили в Минпромторге.

Компании,Минпромторг,
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