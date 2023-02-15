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28 минут назад

Банкам РФ рекомендовали не оказывать услуги через мессенджеры

Елена Прошина

Российским банкам стоит отказаться от предоставления услуг гражданам через мессенджеры, так как их могут использовать мошенники. Об этом заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. Его слова приводит «РИА Новости».

Банкам РФ рекомендовали не оказывать услуги через мессенджеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бенгин отметил, что через WhatsApp идет 65-85% мошеннических звонков и побороть это не удастся «никогда», поскольку злоумышленники всегда могут перейти с российских номеров на иностранные. Дозваниваясь до потенциальных жертв, мошенники маскируются под Центробанк, МВД и другие ведомства и разводят россиян, которые часто не обращают внимание на то, что звонок поступил через WhatsApp.

Для противодействия этому виду развода, по словам Бенгина, необходима большая работа операторов «по вычищению российской нумерации» в таких звонках и повышение финансовой грамотности граждан РФ.

«Есть еще третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры», — добавил он.

Бенгин призвал банки РФ «не приучать граждан РФ к тому, что через мессенджеры к ним может официально прийти банк и давать какие-то услуги».

Компании,
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