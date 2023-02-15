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1 час назад

Работники пунктов выдачи Wildberries начали ставить оценки покупателям

Газета.Ru

Сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries начали ставить оценки покупателям по результатам взаимодействия с ними, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Работники пунктов выдачи Wildberries начали ставить оценки покупателям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным компании, на первоначальном этапе оценка будет доступна только для внутреннего использования. Однако в дальнейшем маркетплейс планирует показывать ее и покупателям.

Ранее маркетплейс Wildberries за четыре месяца отменил начисления продавцам на 60 млн руб. из-за отмененных заказов.

В пресс-службе добавили, что с 2022 года наблюдается увеличения случаев мошенничества с личными кабинетами продавцов. Это происходило после того, как сами продавцы передавала данные личного кабинета сторонним сервисам, которые, например, занимались аналитикой. Из-за получения доступа к кабинету мошенники могли делать любые действия, что приводило к убыткам компании.

В Wildberries напомнили, что передавать личные данные от кабинета третьим лицам нельзя, так как это может привести к потере средств.

Компании,
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