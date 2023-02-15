Минфин допустил введение обязательного сбора со сверхдоходов бизнеса

Сбор со сверхдоходов бизнеса для пополнения бюджета в формате windfall tax точно не будет введен в формате налога, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в разговоре с РИА Новости. Это будет обязательный или добровольный единоразовый платеж — решения ни по его размеру, ни по форме пока нет.

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«У нас есть действующие налоги. Действующие налоги затрагиваться не будут. В какой форме платеж будет сделан, это надо обсудить с бизнесом, выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение каких-то действующих налогов — налога на прибыль, НДС», — пояснил Сазанов.

При этом, по мнению заместителя министра, для компаний обязательный сбор является предпочтительным вариантом.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям частично компенсировать растущий дефицит бюджета, подняв 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентного пункта. Однако Минфин идею не одобрил, посчитав несправедливой. В ведомстве сказали, что решать задачу пополнения федерального бюджета стоит именно за счет разовых взносов компаний, которые получили сверхдоходы в 2021-2022 годах.