«Известия» узнали имена покупателей трех заводов IKEA в России

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
По его словам, владельцами предприятий станут питерский производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов «Лузалес» из Сыктывкара. Сделку по продаже активов рассчитывают закрыть в первом квартале 2023 года. Ее детали и сумма не раскрываются.
Евтухов отметил, что оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ. Продукцию заводов планируют реализовывать в отечественных розничных сетях.
«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки», — подчеркнул замглавы Минпромторга.
В начале марта IKEA сообщила о приостановке работы своих магазинов в России. В июле головная компания — Inter IKEA — сообщила, что продает четыре фабрики в РФ. «Известия» отмечают, что два завода объединили в один, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия.