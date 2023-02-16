«Известия» узнали имена покупателей трех заводов IKEA в России

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

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По его словам, владельцами предприятий станут питерский производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов «Лузалес» из Сыктывкара. Сделку по продаже активов рассчитывают закрыть в первом квартале 2023 года. Ее детали и сумма не раскрываются.

Евтухов отметил, что оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ. Продукцию заводов планируют реализовывать в отечественных розничных сетях.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки», — подчеркнул замглавы Минпромторга.