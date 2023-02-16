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22 минуты назад

Ритейлеры договорились снимать с полок копии товаров зарубежных марок

Sostav.ru

Ритейлеры договорились убирать с полок товары, дизайн которых копирует упаковку зарубежных марок. Такое соглашение ещё в прошлом году подписали Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Русбренд». Об этом сообщают «Известия».

Ретейлеры уберут с полок копии товаров зарубежных марок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь в соглашении идёт о так называемых паразитных копиях зарубежных марок, оставшихся работать в стране. Недобросовестные участники рынка используют элементы упаковки (в том числе форму, цвет и шрифты) популярных брендов, которые узнаваемы у потребителей. Это вводит в заблуждение покупателей.

Производители фиксируют присутствие таких копий в магазинах рядом со своей продукцией. Это, как правило, товары под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей.

Разобраться со спорными ситуациями, то есть схож ли локальный бренд с уже существующим до степени смешения, можно в суде, через обращение в ФАС, но это сложный и длительный процесс, уточнили в «Русбренде». Поэтому ассоциации договорились решать эту проблему своими силами во внесудебном порядке. В частности, если поставщики будут предлагать ритейлерам товары, похожие на известные бренды, то они откажутся от них, тем самым защитят авторские права других производителей.

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Директор по работе с ритейлом NielsenIQ Константин Локтев отметил, что 80 90% покупателей обычно приобретают собственные торговые марки розничных сетей. В условиях падения реальных доходов населения этот тренд увеличивается. Сейчас доля СТМ у крупных ритейлеров достигает 20%. Например, в сети «Магнит» этот показатель выше 20%, а в Х5 Group — 30%.

Компании,"Магнит",
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