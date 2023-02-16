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1 час назад

Крупнейший производитель цемента в России провел ребрендинг

Лера Букина

«Евроцемент» - крупнейший производитель цемента в России - сообщил о проведении ребрендинга. Так, название бренда сменилось на «ЦЕМРОС», говорится в сообщении компании.

Крупнейший производитель цемента в России провел ребрендинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы изменили название, но сохранили свои обороты, мощности, знания и опыт, чтобы уже сейчас осуществлять задуманное и создавать будущее — надежное, большое и светлое», - указала пресс-служба.

Фирма отмечает, что в ней в 2021 году произошли изменения. Она пояснила, что ее частью тогда стали новые управленцы. Они, как уточнила компания, обратили внимание на проблемы, которые на тот момент наблюдались.

Команда полностью перестроила бизнес-процессы, оптимизировала логистику, создала e-commerce платформу и нарастила долю прямых продаж. Как отмечается, все управленческие процессы «были оцифрованы и стали прозрачными».

Кроме того, новые сотрудники компании инициировали несколько крупных проектов и инвестиционных программ в соответствии с ESG-стратегией. В частности, была проиндексирована заработная плата работников. Кроме того, парк карьерной техники обновился, а производство усовершенствовалось.

В настоящее время компания поставляет цемент в 70 регионов.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитической компании СМПРО, в сентябре—октябре 2022 года поставки цемента из Белоруссии в Россию увеличились на 61% в сравнении с таким же периодом предыдущего года, до 434,1 тыс. т.

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