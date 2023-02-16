Владелец Popcorn Books намерен продать издательство

Владелец издательства Popcorn Books Денис Котов намерен продать его. Об этом сообщает издание «Ведомости» с ссылкой на источник, близкий к окружению руководства.

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Продажа книжного издательства может быть связана с тем, что в отношении него было заведено административное дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде. Согласно сообщению источника, сейчас Котов ищет покупателя бизнеса.