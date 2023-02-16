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1 час назад

Владелец Popcorn Books намерен продать издательство

Газета.Ru

Владелец издательства Popcorn Books Денис Котов намерен продать его. Об этом сообщает издание «Ведомости» с ссылкой на источник, близкий к окружению руководства.

Владелец Popcorn Books намерен продать издательство
Фото: Mikevinogradov/WikimediaMikevinogradov/Wikimedia

Продажа книжного издательства может быть связана с тем, что в отношении него было заведено административное дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде. Согласно сообщению источника, сейчас Котов ищет покупателя бизнеса.

Popcorn Books издает книги в жанре Young Adult. В этом издательстве выходили книги Ольги Птицевой, Саяки Мураты, Микиты Франко, Андре Асимана и других. На книгах, содержащих контент для взрослых, издательство ставит маркировку «18+».

Компании,Денис Котов,
18+
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