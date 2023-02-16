Владелец Popcorn Books намерен продать издательство

Владелец издательства Popcorn Books Денис Котов задумался о продаже бизнеса. Об этом заявил осведомленный источник «Ведомостей».

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Есть вероятность, что на данный шаг предпринимателя натолкнуло административное дело по статье об ЛГБТ-пропаганде, которое было на него ранее заведено, отметила газета. По словам ее собеседника, в настоящее время Котов занимается поисками покупателя.

Жанр книг, которые выпускает данное издательство, - Young Adult. Одним из известных современных романов, которые выходили в Popcorn Books, является «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой.

В конце прошлого года в России был подписан закон, который запрещает пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию, а также распространять информацию, способную вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.