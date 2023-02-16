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28 минут назад

СМИ: владелец Popcorn Books продаст издательство

Лера Букина

Владелец издательства Popcorn Books Денис Котов задумался о продаже бизнеса. Об этом заявил осведомленный источник «Ведомостей».

Владелец Popcorn Books намерен продать издательство
Фото: Mikevinogradov/WikimediaMikevinogradov/Wikimedia

Есть вероятность, что на данный шаг предпринимателя натолкнуло административное дело по статье об ЛГБТ-пропаганде, которое было на него ранее заведено, отметила газета. По словам ее собеседника, в настоящее время Котов занимается поисками покупателя.

Жанр книг, которые выпускает данное издательство, - Young Adult. Одним из известных современных романов, которые выходили в Popcorn Books, является «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой.

В конце прошлого года в России был подписан закон, который запрещает пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию, а также распространять информацию, способную вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

В отношении издательства Popcorn Books было заведено уголовное дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).

Компании,Денис Котов,
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