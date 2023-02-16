Российскую компанию признали виновной в ажиотаже на сахар

Газета «Ведомости» сообщила, что Федеральная антимонопольная служба признала крупнейшего производителя сахара «Продимекс» причастным к ажиотажу на сахар в России в прошлом году. Как установили антимонопольщики, «Продимекс» координировал работу нескольких торговых сетей, и это повлекло рост цен на сахар. Свое решение ФАС пока не опубликовало.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 15 марта 2022 года поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе разобраться со скачком цен на сахарный песок. По данным Росстата, с 5 по 11 марта 2022 года этот продукт в рознице подорожал на 12,8%. За последние два года сахарный песок никогда еще так не дорожал за одну неделю. ФАС в ходе проверки «Продимекса» выявила причастность компании к ажиотажу на сахар в России. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, ФАС могла признать «координацией» действия холдинга, которые стали причиной роста цен на рынке сахара и их удержания на высоком уровне или ограничений объемов поставок сахара.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ФАС завела дело против производителя сахара «Продимекс» по признаку нарушения антимонопольного законодательства по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции в конце марта 2022 года.

«Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — указала ФАС.

Факты насчет незаконной деятельности «Продимекса» вскрылись во время внеплановых антикартельных проверок, которые ФАС проводила с середины марта против крупнейших производителей сахара. В частности, доказательства были получены при «анализе документов».