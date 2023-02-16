Сбербанк запустит услугу по возврату переведенных мошенникам денег

"Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства. Потому что уровень надежности наших данных очень высокий, мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги", - сказал он.