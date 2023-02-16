Сбербанк запустит услугу по возврату переведенных мошенникам денег

Сбербанк пилотирует проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам. Запустить услугу планируется в мае, сообщил журналистам зампредседателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства. Потому что уровень надежности наших данных очень высокий, мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги", - сказал он.
Кузнецов также отметил, что срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в дальнейшем его можно будет провести в течение нескольких дней. А согласно "антиотмывочному" закону 115-ФЗ, деньги на счету банка предполагаемого мошенника можно блокировать на 10 дней. После блокировки банк может информировать клиента и при получении доверенности и заявления от клиента инициировать процедуру возврата.
Ранее в ходе форума глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что вопрос возврата клиентам похищенных мошенниками средств невероятно важен в вопросе борьбы с мошенничеством в банковской сфере. При этом необходимость возмещать ущерб клиентам будет стимулировать банки активнее заниматься противодействием мошенникам.