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1 час назад

Китай внес Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных компаний

ТАССиещё 4

Китай внес американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных юридических лиц из-за осуществляемых ими поставок вооружений для армии острова Тайвань. Об этом сообщило в четверг Министерство коммерции КНР.

Китай объявил две крупные компании из США неблагонадежными
Фото: ТАССТАСС

"Принято решение о внесении Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense, которые участвуют в продаже вооружений региону Тайвань, в список неблагонадежных компаний, в связи с чем будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении ведомства.

В нем уточняется, что данное решение принято в соответствии с законами КНР о внешней торговле и государственной безопасности. Теперь эти компании, как отмечается, не имеют права экспортировать продукцию в Китай, а также импортировать ее.

В соответствии с указанным решением Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense также больше не имеют права инвестировать в китайскую экономику. Представителям руководящих звеньев этих компаний отныне запрещен въезд в Китай.

Кроме того, правительство КНР объявляет недействительными все разрешения на работу и проживание, которые были выданы руководству данных коммерческих организаций в Китае. Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense также будут оштрафованы на сумму, вдвое превышающую стоимость поставленных ими вооружений Тайваню.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.

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