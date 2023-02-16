Китай объявил две крупные компании из США неблагонадежными

Китай внес американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных юридических лиц из-за осуществляемых ими поставок вооружений для армии острова Тайвань. Об этом сообщило в четверг Министерство коммерции КНР.

Фото: ТАСС ТАСС

"Принято решение о внесении Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense, которые участвуют в продаже вооружений региону Тайвань, в список неблагонадежных компаний, в связи с чем будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении ведомства.

В нем уточняется, что данное решение принято в соответствии с законами КНР о внешней торговле и государственной безопасности. Теперь эти компании, как отмечается, не имеют права экспортировать продукцию в Китай, а также импортировать ее.

В соответствии с указанным решением Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense также больше не имеют права инвестировать в китайскую экономику. Представителям руководящих звеньев этих компаний отныне запрещен въезд в Китай.

Кроме того, правительство КНР объявляет недействительными все разрешения на работу и проживание, которые были выданы руководству данных коммерческих организаций в Китае. Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense также будут оштрафованы на сумму, вдвое превышающую стоимость поставленных ими вооружений Тайваню.