В Nestlé раскрыли планы по работе в России

Гендиректор компании Марк Шнайдер отметил, что эта позиция не расходится с ценностями концерна и решением, которое было принято еще в марте 2022 года. Он напомнил о значимости продуктов питания, в отношении которых, по его мнению, не должно быть ограничительных мер, как и в отношении лекарств.