Российскую водку Beluga начнут производить в Черногории

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович анонсировал открытие 21 марта производства российской водки Beluga, передает телеканал RTCG.

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Он отметил, что фабрику, которая может производить 6000 бутылок в час, откроют в черногорском городе Никшич. Водка будет выпускаться под брендом Beluga Montenegro.

В компанию наймут 200 человек, а к 2025 году трудовой коллектив увеличится до 400 сотрудников.

В октябре прошлого года РБК сообщал, что одна из крупнейших отечественных алкогольных компаний Beluga Group продала международные права на свой флагманский бренд водки Beluga. Она сохранила интеллектуальные права на торговую марку в России.

На решение повлияла геополитическая ситуация. Из-за ограничений Запада усложнился экспорт российского алкоголя, многие иностранные дистрибьюторы отказались продлевать партнерство с российской маркой после начала спецоперации на Украине.