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1 час назад

Российскую водку Beluga начнут производить в Черногории

Лера Букина

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович анонсировал открытие 21 марта производства российской водки Beluga, передает телеканал RTCG.

Российскую водку Beluga начнут производить в Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что фабрику, которая может производить 6000 бутылок в час, откроют в черногорском городе Никшич. Водка будет выпускаться под брендом Beluga Montenegro.

В компанию наймут 200 человек, а к 2025 году трудовой коллектив увеличится до 400 сотрудников.

В октябре прошлого года РБК сообщал, что одна из крупнейших отечественных алкогольных компаний Beluga Group продала международные права на свой флагманский бренд водки Beluga. Она сохранила интеллектуальные права на торговую марку в России.

На решение повлияла геополитическая ситуация. Из-за ограничений Запада усложнился экспорт российского алкоголя, многие иностранные дистрибьюторы отказались продлевать партнерство с российской маркой после начала спецоперации на Украине.

Ранее Росалкогольрегулирование сообщило, что розничные продажи водки в январе этого года достигли 6,2 млн декалитров (дал), что на 1,1% превышает показатель января прошлого года. В общей сложности в прошлом месяце реализовали 9,3 млн дал спиртных напитков крепостью более 9 градусов (+2,3%).

Компании,Белуга Групп,Росалкогольрегулирование,
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