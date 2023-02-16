Российскую водку Beluga начнут производить в Черногории

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович анонсировал открытие 21 марта производства российской водки Beluga, передает телеканал RTCG.
Он отметил, что фабрику, которая может производить 6000 бутылок в час, откроют в черногорском городе Никшич. Водка будет выпускаться под брендом Beluga Montenegro.
В компанию наймут 200 человек, а к 2025 году трудовой коллектив увеличится до 400 сотрудников.
В октябре прошлого года РБК сообщал, что одна из крупнейших отечественных алкогольных компаний Beluga Group продала международные права на свой флагманский бренд водки Beluga. Она сохранила интеллектуальные права на торговую марку в России.
На решение повлияла геополитическая ситуация. Из-за ограничений Запада усложнился экспорт российского алкоголя, многие иностранные дистрибьюторы отказались продлевать партнерство с российской маркой после начала спецоперации на Украине.
Ранее Росалкогольрегулирование сообщило, что розничные продажи водки в январе этого года достигли 6,2 млн декалитров (дал), что на 1,1% превышает показатель января прошлого года. В общей сложности в прошлом месяце реализовали 9,3 млн дал спиртных напитков крепостью более 9 градусов (+2,3%).