Новый владелец заводов IKEA ответил на вопрос о сохранении рабочих мест

Новый владелец двух заводов шведской компании IKEA - «Лузалес» - намерен оставить в компании сотрудников после того, как сделка по приобретению предприятий завершится, передает РБК.

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Председатель совета директоров российской компании Руслан Семенюк отметил, что при заключении соглашения данное условие было обязательным. Фирма из Республики Коми намерена купить два завода ретейлера IKEA, которые располагаются в Ленинградской и Кировской областях.

Семенюк отметил, что все сотрудники «должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена». По его словам, предприятия начнут работу в текущем месяце. Семенюк не рассказал, о какой сумме сделки идет речь.

О том, что правительственной комиссией была одобрена сделку по продаже заводов IKEA в России, сообщили ранее «Известия». Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».