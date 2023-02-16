Новый владелец заводов IKEA ответил на вопрос о сохранении рабочих мест

Новый владелец двух заводов шведской компании IKEA - «Лузалес» - намерен оставить в компании сотрудников после того, как сделка по приобретению предприятий завершится, передает РБК.
Председатель совета директоров российской компании Руслан Семенюк отметил, что при заключении соглашения данное условие было обязательным. Фирма из Республики Коми намерена купить два завода ретейлера IKEA, которые располагаются в Ленинградской и Кировской областях.
Семенюк отметил, что все сотрудники «должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена». По его словам, предприятия начнут работу в текущем месяце. Семенюк не рассказал, о какой сумме сделки идет речь.
О том, что правительственной комиссией была одобрена сделку по продаже заводов IKEA в России, сообщили ранее «Известия». Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».
До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что бывшая фабрика IKEA, которая находится в городе Тихвин Ленинградской области, намерена продолжить выпуск мебели. Однако название бренда будет другим.