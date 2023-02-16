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35 минут назад

Новый владелец заводов IKEA ответил на вопрос о сохранении рабочих мест

Лера Букина

Новый владелец двух заводов шведской компании IKEA - «Лузалес» - намерен оставить в компании сотрудников после того, как сделка по приобретению предприятий завершится, передает РБК.

Новый владелец заводов IKEA ответил на вопрос о сохранении рабочих мест
Фото: ТАССТАСС

Председатель совета директоров российской компании Руслан Семенюк отметил, что при заключении соглашения данное условие было обязательным. Фирма из Республики Коми намерена купить два завода ретейлера IKEA, которые располагаются в Ленинградской и Кировской областях.

Семенюк отметил, что все сотрудники «должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена». По его словам, предприятия начнут работу в текущем месяце. Семенюк не рассказал, о какой сумме сделки идет речь.

О том, что правительственной комиссией была одобрена сделку по продаже заводов IKEA в России, сообщили ранее «Известия». Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что бывшая фабрика IKEA, которая находится в городе Тихвин Ленинградской области, намерена продолжить выпуск мебели. Однако название бренда будет другим.

Компании,Александр Дрозденко,Ikea,
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