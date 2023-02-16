У YouTube сменится гендиректор

Глава YouTube Сьюзан Войчики объявила о решение покинуть данный пост. Новым гендиректором видеохостинга станет Нил Мохан. Об этом в блоге сервиса сообщила сама Войчики.
«Сегодня, после почти 25 лет в YouTube, я решила уйти со своего поста главы сервиса и начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам», — написала она.
Войчики напомнила, что занимала должность гендиректора видеохостинга девять лет, а всего в Alphabet Inc провела 25 лет.
Она отметила, что новым главой сервиса станет Нил Мохан, который до этого занимал должность директора по продукции.
Войчики намерена в ближайшее время помочь ему в переходе на пост, в том числе в таких аспектах, как работа с некоторыми командами YouTube, обучение членов этих команд и встречи с создателями контента. Затем же она станет консультантом в Google и Alphabet Inc.