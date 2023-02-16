Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

У YouTube сменится гендиректор

Елена Прошина

Глава YouTube Сьюзан Войчики объявила о решение покинуть данный пост. Новым гендиректором видеохостинга станет Нил Мохан. Об этом в блоге сервиса сообщила сама Войчики.

У YouTube сменится гендиректор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, после почти 25 лет в YouTube, я решила уйти со своего поста главы сервиса и начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам», — написала она.

Войчики напомнила, что занимала должность гендиректора видеохостинга девять лет, а всего в Alphabet Inc провела 25 лет.

Она отметила, что новым главой сервиса станет Нил Мохан, который до этого занимал должность директора по продукции.

Войчики намерена в ближайшее время помочь ему в переходе на пост, в том числе в таких аспектах, как работа с некоторыми командами YouTube, обучение членов этих команд и встречи с создателями контента. Затем же она станет консультантом в Google и Alphabet Inc.

Компании,Alphabet,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий