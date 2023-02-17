Владелец ТЦ «Мега» намерен продать активы в России

Группа Ingka, владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега», может продать свои площади в России. Переговоры ведутся как минимум с двумя потенциальными покупателями, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Переговоры пока находятся в начальной стадии. Источник на рынке недвижимости знает, что окончательное корпоративное решение о продаже этих активов еще не принято. В пресс-службе Ingka сказали, что не комментируют рыночные слухи, добавив, что ТЦ «Мега» продолжают работать,

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» в разных городах России, гипермаркеты, где работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось строительство новых торговых центров. Эксперты называют ТЦ «Мега» качественным и интересным активом и оценивают стоимость портфеля в $5 10 млрд.

Глава ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что правительственная комиссия одобряет сделки иностранных компаний из «недружественных» стран при скидках не менее половины от стоимости активов. Кроме того, условием одобрения сделок с конца 2022 года стало и перечисление 10% от суммы сделки в бюджет России или рассрочка оплаты активов на один-два года.