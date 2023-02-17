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25 минут назад

Владелец ТЦ «Мега» продаст активы в России

Sostav.ruиещё 5

Группа Ingka, владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега», может продать свои площади в России. Переговоры ведутся как минимум с двумя потенциальными покупателями, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Владелец ТЦ «Мега» намерен продать активы в России
Фото: ТАССТАСС

Переговоры пока находятся в начальной стадии. Источник на рынке недвижимости знает, что окончательное корпоративное решение о продаже этих активов еще не принято. В пресс-службе Ingka сказали, что не комментируют рыночные слухи, добавив, что ТЦ «Мега» продолжают работать,

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» в разных городах России, гипермаркеты, где работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось строительство новых торговых центров. Эксперты называют ТЦ «Мега» качественным и интересным активом и оценивают стоимость портфеля в $5 10 млрд.

Глава ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что правительственная комиссия одобряет сделки иностранных компаний из «недружественных» стран при скидках не менее половины от стоимости активов. Кроме того, условием одобрения сделок с конца 2022 года стало и перечисление 10% от суммы сделки в бюджет России или рассрочка оплаты активов на один-два года.

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Ранее сообщалось, что три завода IKEA в России купили две российские компании — «Слотекс», производитель кухонных столешниц и фасадов, и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Напомним, IKEA остановила развитие в России весной 2022 года, столкнувшись с проблемами в импорте необходимой продукции. Магазины сети в стрене закрыты.

Компании,Марина Малахатько,Ikea,
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