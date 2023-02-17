Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС заморозил активы организаций и физлиц РФ на €21,5 млрд

Газета.Ru

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка», — сообщил он.

Он отметил, что ЕС продолжает работать по активам российского Центробанка, были заморожены ряд активов и транзакций, включая европейский депозитарий Euroclear.

15 февраля директор управления госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила, что власти США намерены продолжать изымать активы России. По ее словам, сейчас госдепартамент пытается понять, как лучше всего распорядиться конфискованными средствами.

МИД Франции: замороженные активы россиян нельзя передать на нужды Украины

Ранее представительство Швеции сообщало, что постпреды стран Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины.

Компании,Дидье Рейндерс,Банк России,Госдеп США,ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий