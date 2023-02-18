"Газпром" значительно увеличил подачу газа в Европу через Украину

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 39,2 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 9,5% выше показателя днем ранее. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,2 млн куб. м на 18 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В пятницу, 17 февраля, объем прокачки составил 35,8 млн куб. м.

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Таким образом поставки российского газа постепенно приближаются к уровню начала 2023 года. В феврале они уже возросли на 60% по сравнению с показателем конца января.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 18 февраля может составить около 39,2 млн куб. м.

Экспорт "Газпрома" в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке, отмечали аналитики "БКС мир инвестиций". Так, два из четырех видов контрактов "Газпрома" в январе были не выгодны покупателям из-за наличия временного лага, поэтому в период падения цен потребители перешли на спотовый рынок. Однако уже с началом февраля, когда контрактные цены начали сравниваться со спотом, поставки "Газпрома" в Европу выросли.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая 2022 года сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.