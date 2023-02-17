Болгария оштрафовала «дочку» «Лукойла» на $37 миллионов

На нефтяную компанию «Лукойл-Болгария» был наложен штраф на 67,8 миллиона левов, или 37 миллионов долларов. Соответствующее решение приняли в Болгарской Комиссии по защите конкуренции (КЗК), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление КЗК.
Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на топливном рынке, которое выразилось в ценовом давлении на конкурентов.
Комиссия подчеркивает, что «Лукойл-Болгария» контролирует более 50% рынка горючего в стране и занимает лидирующее положение в оптовой торговле моторным топливом.
«Комиссия установила, что «Лукойл-Болгария» реализовала комплексную стратегию по ограничению конкуренции в оптовой торговле топливом в стране», — заявил болгарский антимонопольноый регулятор.
Компания сможет обжаловать в 14-дневный срок данное решение в Административном суде Софийской области.
«Лукойл» начал вести бизнес в Болгарии в октябре 1999 года.