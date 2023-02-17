Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
33 минуты назад

Болгария оштрафовала «дочку» «Лукойла» на $37 миллионов

Лера Букина

На нефтяную компанию «Лукойл-Болгария» был наложен штраф на 67,8 миллиона левов, или 37 миллионов долларов. Соответствующее решение приняли в Болгарской Комиссии по защите конкуренции (КЗК), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление КЗК.

Болгария оштрафовала «дочку» «Лукойла» на $37 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на топливном рынке, которое выразилось в ценовом давлении на конкурентов.

Комиссия подчеркивает, что «Лукойл-Болгария» контролирует более 50% рынка горючего в стране и занимает лидирующее положение в оптовой торговле моторным топливом.

«Комиссия установила, что «Лукойл-Болгария» реализовала комплексную стратегию по ограничению конкуренции в оптовой торговле топливом в стране», — заявил болгарский антимонопольноый регулятор.

Компания сможет обжаловать в 14-дневный срок данное решение в Административном суде Софийской области.

«Лукойл» начал вести бизнес в Болгарии в октябре 1999 года.

Компании,Лукойл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий