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40 минут назад

PickPoint частично ограничил работу постаматов

ТАСС

Часть постаматов компании PickPoint не доступны для выдачи заказов, в 617 из 657 населенных пунктов работа сети уже восстановлена, пересылки между физлицами доступны во всей сети компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе логистической компании.

PickPoint частично ограничил работу постаматов
Фото: MR GroupMR Group

"Есть сокращение работы PickPoint в регионах, однако в 617 из 657 населенных пунктов работа сети уже восстановлена. Сейчас работа с нашими партнерами входит в штатный режим, ведутся переговоры о восстановлении объемов отгрузок на приемлемых для всех условиях", - сообщил представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что перебои в работе сервиса спровоцированы резким сокращением объема отгрузок от зарубежных партнеров с началом специальной военной операции.

"На оптимизацию работы под новые реалии потребовалось 4-5 месяцев, в результате которых образовалась финансовая задолженность черед частью партнеров, что привело к текущей ситуации", - сказал представитель PickPoint.

По его словам, сейчас сервис PickPoint работает и выдает заказы во всех населенный пунктах, где был представлен до кризиса. Обновление сети происходит ежедневно и число доступных постаматов и пунктов выдачи заказов восстанавливается.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито", опция доставки в постаматы PickPoint временно на паузе.

"Мы ждем информацию о дальнейших шагах от партнера", - отметили в пресс-службе "Авито".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что крупный игрок рынка доставки PickPoint, столкнувшись с финансовыми сложностями из-за иностранного акционера, перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России.

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