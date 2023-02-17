PickPoint частично ограничил работу постаматов

Часть постаматов компании PickPoint не доступны для выдачи заказов, в 617 из 657 населенных пунктов работа сети уже восстановлена, пересылки между физлицами доступны во всей сети компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе логистической компании.

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"Есть сокращение работы PickPoint в регионах, однако в 617 из 657 населенных пунктов работа сети уже восстановлена. Сейчас работа с нашими партнерами входит в штатный режим, ведутся переговоры о восстановлении объемов отгрузок на приемлемых для всех условиях", - сообщил представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что перебои в работе сервиса спровоцированы резким сокращением объема отгрузок от зарубежных партнеров с началом специальной военной операции.

"На оптимизацию работы под новые реалии потребовалось 4-5 месяцев, в результате которых образовалась финансовая задолженность черед частью партнеров, что привело к текущей ситуации", - сказал представитель PickPoint.

По его словам, сейчас сервис PickPoint работает и выдает заказы во всех населенный пунктах, где был представлен до кризиса. Обновление сети происходит ежедневно и число доступных постаматов и пунктов выдачи заказов восстанавливается.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито", опция доставки в постаматы PickPoint временно на паузе.

"Мы ждем информацию о дальнейших шагах от партнера", - отметили в пресс-службе "Авито".