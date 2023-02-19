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12 минут назад

Frank Media: французская Societe Generale может продать свой последний актив в России

Газета.Ruиещё 1

Французская группа Societe Generale собирается продать свой последний актив в России – представительство лизинговой компании ALD Automotive. Об этом пишет издание Frank Media.

Societe Generale может продать свой последний актив в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, российские и белорусские подразделения ALD могут быть проданы «Экспокапу», структуре владельца Экспобанка Игоря Кима, созданной для покупки «дочек» уходящих из России иностранных компаний.

Один из источников издания отметил, что переговоры по продаже последнего актива идут неплохо. Однако окончательного решения по этому вопросу еще нет. Но особой конкуренции за приобретение данного актива не наблюдается.

17 февраля в отчете немецкого концерна Uniper сообщалось, что продажа российской генерирующей компании «Юнипро» пока что остается под вопросом, так как не было получено разрешение на совершение сделки.

Годовая прибыль французского банка Societe Generale сократилась почти втрое на фоне ухода из России

До этого РБК, ссылаясь на источники на рынке недвижимости и в сегменте ретейла, писал, что группа Ingka, владеющая магазинами мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега» в России, начала искать покупателей на более чем 2 млн кв.м недвижимости.

Компании,КИМ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,Юнипро,Экспобанк,Ikea,
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