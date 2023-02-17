В Венгрии провели пробный прогон арабской нефти вместо российской

Нефтегазовая компания из Венгрии MOL провела успешный тестовый прогон нефти Arab Light на заводе в Словакии. Об этом сказано в годовом отчете компании.

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Уточняется, что прогон был совершён на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft. Согласно отчёту, на заводе также были закончены все подготовительные работы для замены российской нефти на топливо других сортов.

Напомним, что в минэнерго Венгрии ранее объявили о переходе на нефть нероссийского происхождения. Согласно отчётм компании, доля такой нефти на словацком заводе составляет 30%. Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, рост поставок сырья из Саудовской Аравии поможет стране диверсифицировать импорт энергоносителей.