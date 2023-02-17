Путин оценил достижения «Газпрома»

Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» движется вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки вмешательства извне. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

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«Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед», — подчеркнул глава государства.

Путин оценил достижения компании и указал, что она проявляет высокую ответственность и эффективность, запускает новые проекты по геологической разведке, добыче и переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры.