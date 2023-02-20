Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать идею России о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедших в сентябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

18 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва хочет, чтобы СБ ООН провел заседание, посвященное взрывам на «Северных потоках». Он также выразил надежду на выступление журналиста Сеймура Херша, опубликовавшего расследование о произошедшем.