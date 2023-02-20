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1 час назад

Китай поддержал идею России о расследовании взрывов на «Северных потоках» в ООН

Lenta.ruиещё 3

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать идею России о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедших в сентябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

18 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва хочет, чтобы СБ ООН провел заседание, посвященное взрывам на «Северных потоках». Он также выразил надежду на выступление журналиста Сеймура Херша, опубликовавшего расследование о произошедшем.

Белый дом опроверг причастность США к взрывам на "Северных потоках"

По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Белый дом такие утверждения отрицает.

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